Москва 18 сентября 2023, 08:54 Московские специалисты отреставрировали клад серебряных и медных монет времен Николая II Клад серебряных и медных монет времен Николая II отреставрировали в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице отреставрировали около 100 монет эпохи Николая II. Старинные деньги нашли во время археологических исследований на Долгоруковской улице, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Найденный на Долгоруковской улице клад монет представляет собой весьма внушительную сумму, равную зарплате квалифицированного столичного рабочего за месяц», — уточнил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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Он добавил, что сумма клада превысила 35 рублей. Самой старинной монетой стала 20 копеек 1915 года.

Найденные деньги очистили и сфотографировали. После этого реставраторы приступили к их восстановлению. Старинные рубли, пролежав долго в земле, из-за агрессивного воздействия среды сильно окислились. Поверхность монет очистили химическими составами и обработали средствами для защиты металла. Всего археологам удалось отреставрировать 59 серебряных и 38 медных монет. Вскоре их планируют передать в музей.

По мнению специалистов, монеты могли спрятать в стене квартиры кирпичного дома, простоявшего до 1960-х годов на Долгоруковской улице. Здание снесли, а монеты попали в землю. Клад обнаружили в слое битого кирпича. Есть версия, что владельцем старинных рублей был жилец второго или третьего этажа дома.

Ранее Археологи Москвы рассказали об интересных находках при раскопках. Они нашли более четырех тысяч предметов за год работ.