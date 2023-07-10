Москва 10 июля 2023, 12:26 Почти 50 эскалаторов отремонтировали в московском метро с начала года Глава дептранса Москвы Ликсутов: в метрополитене за полгода отремонтировали 47 эскалаторов Сайт мэра и правительства Москвы

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С января по июнь в столичной подземке обновили 47 эскалаторов на 36 станциях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в России одни из самых строгих в мире требований к содержанию инфраструктуры метро.

Система ремонта эскалаторов — планово-предупредительная. Это значит, что мы обслуживаем механизмы и узлы до того, как они выйдут из строя. Максим Ликсутов Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта

Ликсутов уточнил, что это нужно для обеспечения безопасных и комфортных поездок пассажиров. Он добавил, что сложный механизм эскалаторов требует обслуживания на регулярной основе. После того как пробег достигает отметки в 90 тысяч километров, проводят средний ремонт, реже — капитальный.

В общей сложности с начала года 14 эскалаторов в метро прошли капитальный ремонт. Специалисты разобрали и обновили все механизмы и узлы, а также поменяли старые детали на новые. Кроме того, на 28 машинах очистили, смазали и отрегулировали все основные блоки.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщил, что парк столичного метрополитена пополнили еще 40 вагонов «Москва-2020».