Эксклюзив 30 ноября 2023, 11:00 Московские спасатели смогли пробраться в подвал к застрявшему коту Сотрудники МЧС на юго-востоке Москвы добрались до подвала с застрявшим котом

Читать 360tv в

Спасателям удалось попасть в подвал к заблокированному коту в Юго-Восточном округе Москвы. В распоряжении «360» появились кадры спецоперации по спасению животного.

Спасатели проделали в стене небольшое отверстие, чтобы понять, где именно сидит животное. Затем уже срезали с петель двери в подвал и зашли туда. В ближайшее время кота освободят.

Реклама

Это уже вторая попытка вызволить четвероногого из западни. Прошлой ночью ситуацию осложнило отсутствие разрешения на работы от представителей управляющей компании. Поэтому процесс спасения возобновили утром.

На днях житель одного из жилых домов в Одинцовском городском округе Подмосковья нашел в подъезде сбежавшую змею и решил ее приютить. Он сообщил о бесхозной рептилии в домовой чат, но хозяин питона пока не откликнулся. Поэтому уже несколько дней питон гостит у нового владельца.