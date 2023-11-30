Москва 30 ноября 2023, 08:43 Московские школы подготовят будущих айтишников по новому стандарту предпрофобразования Собянин рассказал о новом стандарте предпрофессионального образования в Москве Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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Московские школы приводят к новому стандарту предпрофессионального образования. Для будущих специалистов в каждом втором учебном заведении открыли инженерные и ИТ-классы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для этого реорганизовали учебный процесс, скорректировали программы, а также закупили в школьные лаборатории современное оборудование. В частности, там появились 3D-сканеры, 3D-принтеры, системы сбора и анализа данных, фрезерные, токарные и шлифовальные станки.

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С этого года по новому стандарту предпрофессионального образования начали учиться во всех инженерных и ИТ-классах. Школьники получили возможность детально ознакомиться с нюансами выбранных профессий.

Будущим инженерам и айтишникам преподают математику, информатику и физику на углубленном уровне. Детей знакомят с произведениями об изобретателях, с историей науки и техники. Ученики ИТ-классов читают научную фантастику. На обязательных предпрофессиональных спецкурсах обучающиеся проходят практику в школьных лабораториях.

По проекту «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.