Москва 06 сентября 2023, 14:57 Московские школьники завоевали 26 медалей на семи международных олимпиадах Школьники из Москвы завоевали 26 медалей на международных олимпиадах в 2023 году Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные школьники показали высокие результаты на семи международных олимпиадах и получили 26 медалей. Они состязались в биологии, физике, химии, географии, лингвистике, экономике и информатике, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В пресс-службе правительства уточнили, что в этом году ученики московских школ завоевали 11 золотых, 11 серебряных и четыре бронзовых медали.

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В июне школьникам вручили 11 медалей на Европейской географической олимпиаде. Участникам основной сборной досталось две золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль. Команде юниоров удалось собрать полный комплект наград — по одной каждого достоинства. В общей сложности сборная завоевала три золотых, девять серебряных и три бронзовые медали.

В июле на Международной олимпиаде по биологии школьники из Центра педагогического мастерства Алиса Тимонина и Никита Воробьев удостоились золотой и серебряной медалей.

Всего россияне получили три золота и одно серебро. Золото Международной олимпиады по химии завоевал Сергей Росляков из школы Центра педагогического мастерства.

Ранее школьники из Москвы взяли две золотые медали на олимпиаде по информатике. Состязание среди молодых программистов прошло в Венгрии с участием учеников из разных стран.