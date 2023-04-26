Москва 26 апреля 2023, 09:47 Московские школьники второй раз написали пробные ЕГЭ Заммэра Ракова: московские школьники во второй раз сдали пробные ЕГЭ Pxhere

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Пробные единые государственные экзамены для московских школьников прошли в апреле. Ученики во второй раз написали пробные контрольные работы в формате ЕГЭ по всем основным предметам. Это помогло им оценить свои силы перед настоящими экзаменами, отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В первый раз ученики 11-х классов сдавали пробные ЕГЭ осенью прошлого года. Тогда экзаменационные работы помогли будущим выпускникам проверить уровень знаний и узнать, над чем надо поработать, а школам — распределить ребят по группам для подготовки к реальным экзаменам.

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«Сейчас школьники повторно написали пробные ЕГЭ, чтобы закрепить пройденный материал и знание самой процедуры экзамена. Такие самопроверки позволят им избежать лишнего стресса во время реальных экзаменов, причем не только выпускникам, но и их родителям. До начала основного периода ЕГЭ остался месяц. У ребят еще есть время, чтобы учесть свои ошибки и проработать сложные темы», — подчеркнула Ракова.

С февраля московских школьников начали готовить к ЕГЭ по новой системе. Теперь ребята ходят на практикумы по предметам, которые решили сдавать. Там будущие выпускники вместе с педагогами разбирают задания и отрабатывают темы, по которым есть вопросы. Однако из-за практикумов уроков больше не стало — они заняли место тех предметов, которые закончились к февралю.

Проработать сложные моменты ребята могут не только с учителями на практикумах, но и самостоятельно — с помощью обучающих материалов для самоподготовки, которые для них подготовили. Например, в библиотеке «МЭШ» разместили более 300 видеоразборов самых разных заданий по всем предметам. Их записали лучшие столичные педагоги.