Москва 22 июля 2023, 12:16 Московские школьники рассказали о триумфе на олимпиаде по биологии в ОАЭ Школьники из Москвы победили на олимпиаде по биологии в ОАЭ, легко справившись с заданиями Сайт мэра и правительства Москвы

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Участники Международной олимпиады по биологии, завершившейся в ОАЭ, рассказали о заданиях на соревнованиях. Своими впечатлениями — и от работы, и от поездки — школьники поделились на сайте мэра Москвы.

Всего на олимпиаде соревновались почти 300 школьников из 79 стран мира. Российской сборной, в которую вошли в том числе выпускники столичной школы Центра педагогического мастерства Алиса Тимонина и Никита Воробьев, удалось обойти команды из США и Китая.

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Соревнования состояли из теории и практики. В теоретической части школьники отвечали на вопросы по клеточной и молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, животных и человека, этологии, генетике и эволюции, экологии, биосистематике.

Практическую часть проводили в лаборатории, где участникам предстояло выполнять различные задания.

«На одном из практикумов нам дали задание на плазмолиз — это процесс, при котором клетки теряют воду в гипертоническом растворе. Не знаю, как у иностранцев, а у нас эта тема считается базовой, и мы с легкостью с ней справились», — рассказала обладательница золотой медали Алиса Тимонина.

Получивший серебро олимпиады Никита Воробьев подтвердил, что задания не поставили российскую сборную в тупик.

«На российских олимпиадах мы считали средние значения хвостов грызунов, вычисляли стандартное отклонение данной величины, рассчитывали, чему равен t-критерий Стьюдента — это такой параметр, который позволяет статистически значимо решить, чей хвост длиннее: крысы или полевой мыши. С подобными задачами мы столкнулись и в ОАЭ», — пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил медалистов, выпустившихся из столичных реабилитационно-образовательных центров, с отличными результатами.