Москва 17 мая 2023, 13:11 Московские школьники показали самый высокий результат по качеству чтения в мире Мэр Москвы Собянин: столичные школьники возглавили глобальный рейтинг по чтению Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные школьники показали лучшие в мире результаты по уровню читательской грамотности. Они опередили своих соперников из Сингапура, Гонконга и многих других стран. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин со ссылкой на исследования PIRLS.

«Ребята уже второй раз становятся лидерами. Они набрали 598 баллов. Всего в исследовании приняли участие 5745 учеников четвертых классов из 174 городских московских школ по случайной выборке, определенной организаторами», — рассказал он.

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Участники читали художественные и информационные тексты и выполняли задания к ним. Также дети, их родители, учителя и директора школ заполняли специальные анкеты.

Как подчеркнул Собянин, Москва стала единственным участником исследования, где 100 процентов учащихся преодолели минимальный порог в 400 баллов (среднее международное значение — 94%). Более трети (35%) четвероклассников показали высший уровень понимания текста (625 баллов и более), что в пять раз выше среднего международного значения (семь процентов).

В заключение мэр поздравил всех ребят с победой и подчеркнул качестве образования в московских школах.

Ранее Собянин рассказал, что в столице стадион «Москвич» примет участников фестиваля, приуроченного к столетию столичного спорта.