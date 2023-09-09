Москва 09 сентября 2023, 16:00 «Московские сезоны» подготовили праздничную программу в честь Дня города Фестивальные площадки «Московских сезонов» анонсировали программу ко Дню города Фото: Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

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На площадках «Московских сезонов» все выходные будут проходить праздничные мероприятия в честь Дня города. Посетители смогут принять участие в различных мастер-классах, послушать лекции и посмотреть концерт, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Основные мероприятия к 876-летию столицы пройдут в «Лужниках. Гостям предложат сразиться с соперниками в шашки, шахматы, уличной рыбалке, а также поучаствовать в игре „Камень, ножницы, бумага“. Также перед зрителями выступят известные артисты, а актеры представят спектакли.

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Тверская площадь ждет гостей на занятия по созданию театральных афиш в стиле конструктивизм. Там же состоится мастер-класс, на котором можно будет преобразить наряд балерины, используя стразы, ленты и кружево. На других площадках дети смогут научиться изготавливать сувениры, на которых изобразят ключевые достопримечательности столицы.

В Олимпийской деревне гостям предложат попробовать собрать модели трамваев и электробусов из картона, а также украсить чехол для транспортной карты. Парк Горького пригласил москвичей и туристов принять участие в кулинарных занятиях. У Гольяновского пруда для гостей приготовят шашлыки, а на Коптевском бульваре — пончики.

Ранее москвичам сообщили, что аттракционы в парках и на ВДНХ в День города будут работать бесплатно. Прокатиться на них можно в порядке живой очереди.