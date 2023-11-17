Москва 17 ноября 2023, 09:04 Московские сервисы аренды самокатов перестали работать из-за холодов Кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent приостановили работу из-за похолодания ru.freepik.com

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В Москву пришло обещанное синоптиками похолодание. По этой причине кикшеринговые сервисы Whoosh и Urent временно закрылись, сообщило РИА «Новости».

В пятницу утром в столице столбики термометров опустились до -3 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с 17 ноября в Московском регионе и в Центральной России началась метеорологическая зима.

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«Произошел „устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений“», — уточнил он.

В приложении Whoosh сервис объявил, что самокаты временно арендовать нельзя, но скоро они будут в городе. Активные подписки приостановили, компания пообещала их активировать после следующей поездки. В приложении Urent уведомлений нет, но выделенная полностью красным цветом карта Москвы означает отсутствие возможности арендовать электросамокат в этой локации.

Ранее введение штрафов за пьяное вождение электросамокатов назвали преждевременным. Для начала нужно ввести процедуру регистрации этой техники, заявил «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.