Москва 05 сентября 2023, 15:14 Московские рестораторы заявили о нехватке поваров и барменов РБК: рестораторы рассказали о дефиците поваров и барменов в Москве Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Владельцы ресторанов в Москве пожаловались на нехватку поваров, барменов и сотрудников клининга. Дефицит персонала спровоцировало ослабление курса рубля и снижение интереса к профессии, сообщило РБК.

Кадровый голод в общепите начался в июне этого года, сообщили изданию в пресс-службе сети лапшичных «Воккер». По словам представителя компании, из-за нехватки персонала пришлось увеличить сотрудникам зарплату. Это позволило закрыть все вакансии.

Реклама

Специалисты ресторанного дела утверждают, что сейчас дефицит кадров достиг около 20-30%. Эксперты считают, что причинами нехватки персонала стали конкуренция ресторанов за персонал с другими отраслями и низкий уровень зарплаты.

Из-за нехватки сотрудников качество обслуживания падает, а время ожидания посетителей — растет.

«Гости научатся ждать свои заказы, ожидание горячего блюда в субботу вечером будет 45 минут», — отметил создатель ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко.

При этом специалист консалтинговой компании НЭО Анна Васильева считает, что нехватка кадров в общепите началась еще в пандемию.

Ранее экс-министр финансов озвучил причину ослабления рубля. Рубль потерял позиции этим летом из-за большого объема рупий, которые компании из России получили за экспорт нефти в Индию.