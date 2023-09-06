Москва 06 сентября 2023, 11:52 Московские рестораторы представят гастрономическую программу ко Дню города Гастрономическую программу ко Дню города подготовили московские рестораторы Сайт мэра и правительства Москвы

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В День города москвичей и туристов ждет гастрономическая программа от местных рестораторов. Гостям предложат продегустировать пончики, кулебяки и старомосковскую солянку, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С 8 по 10 сентября в разных районах столицы «Московские сезоны» откроют 26 фестивальных площадок. Там посетители смогут попробовать блюда, которые приготовят по новым и старинным рецептам.

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На площади Революции представят вареники «Подмосковная вишня», чебурек «С Сухаревки» с говядиной и мороженое «по-микояновски» в вафельном рожке. Парк Горького ждет гостей, чтобы предложить стейк из свинины с хреном «по-тестовски», гречневик с соусом из белых грибов и скоблянку с говядиной. Также представят десерт с мороженым, фруктами и взбитыми сливками и чай с клюквой, апельсином и корицей.

В детском парке «Бригантина» пожарят дорадо на гриле по-московски, шашлык из бараньих язычков и картофельные кремзлики с семгой и сыром. В сквере около Гольяновского пруда можно будет вспомнить вкус детства, попробовав торты «Птичье молоко» и «Прагу», а также ромовую бабу и трубочки с вареной сгущенкой и грецким орехом.

Ранее москвичам рассказали о программе ко Дню города на ВДНХ и в музеях. Посетители смогут послушать концерты, лекции, а также поучаствовать в викторинах, мастер-классах и спортивных соревнованиях.