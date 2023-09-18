Москва 18 сентября 2023, 12:48 Московские разработчики создали аппарат для запуска сердца Мэр Москвы Собянин: в столице разработали уникальный аппарат для запуска сердца Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве разработали аппарат для запуска сердца, аналогов которого нет нигде в стране. Изобретение легче и удобнее, чем иностранные системы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Система делает непрямой массаж сердца, освобождая медикам руки для проведения других манипуляций при спасении людей», — уточнил он.

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По мнению специалистов, аппарат способен увеличить процент выживаемости пациентов и улучшить качество медицинской помощи.

Мэр перечислил преимущества уникального аппарата перед западными системами. В частности, устройство оказалось легче, так как изготовлено из современных материалов. Оно работает на двух аккумуляторах, поэтому пользоваться им удобнее.

Собянин добавил, что на установку системы уходит не больше 20 секунд. Ей смогут пользоваться в автомобилях скорой и больницах. Кроме того, московские специалисты планируют вскоре дистанционно связать эту систему с аппаратом ИВЛ для создания уникального реанимационного комплекса.

Ранее центр по разработке лекарств открылся в ОЭЗ «Технополис Москва». Специалисты центра будут заниматься созданием импортозамещающих биопрепаратов для лечения различных заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные и инфекционные.