Москва 29 июля 2023, 15:15 Московские разработчики создали 30-тонного робота для горной промышленности Мэр Собянин: московский производитель создал 30-тонного робота для горной промышленности Сайт мэра и правительства Москвы

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В столице специалистам удалось создать робота для горной промышленности весом в три десятка тонн. Подобное оборудование изготавливаются в двух компаниях мира, включая российскую, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Установка помогает измельчать крупные куски породы при добыче полезной руды, в том числе золотой, железной, никелевой, и оснащена передовыми технологиями дистанционного управления: системой защиты от столкновений и ударов, системой автоматической парковки», — уточнил он.

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Благодаря этому процесс работы становится более эффективным и безопасным.

Продукцию московской компании поставляют во российские города и за границу. В скором времени три установки отправят на крупный горно-обогатительный комбинат в Узбекистан, добавил мэр.

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