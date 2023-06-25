Москва 25 июня 2023, 19:53 Московские работодатели сами определят режим труда для сотрудников 26 июня Мэр Москвы Собянин: работодатели в столице сами определят режим труда 26 июня РИА «Новости»

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Режим рабочего времени для сотрудников в нерабочий понедельник, 26 июня, определят сами работодатели. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

«При этом необходимо учитывать, что режим рабочего времени для работников определяется работодателем самостоятельно с учетом действующих внутренних документов и трудовых соглашений», — отметили собеседники агентства.

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В мэрии напомнили, что организации и ИП также самостоятельно определяют режим функционирования в рабочие и нерабочие дни

Накануне мэрия Москвы объявила о решении сделать понедельник, 26 июня, нерабочим днем. По словам мэра Сергея Собянина, такое решение приняли из соображений безопасности.

В нерабочий понедельник будет закрыт для посещения Храм Василия Блаженного на Красной площади. Руководство Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова также оставило 26 июня нерабочим днем. Все экзамены в понедельник будут принимать в дистанционном формате.

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев ранее заявил, что магазины крупных ретейлеров в Москве будут работать в понедельник, 26 июня, в обычном режиме.