Москва 26 июля 2023, 18:00 Московские производители продуктов расширили географию экспорта Собянин рассказал о новых контрактах московских производителей с иностранными партнерами Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Столичные производители продуктов питания договорились об экспорте с партнерами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ. Зачастую компании поставляют за границу кондитерские изделия, продукцию здорового питания и напитки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Московские производители продуктов питания расширяют географию экспорта. Заключены новые контракты с партнёрами из ОАЭ, Турции, Китая, стран СНГ», — написал он.

Реклама

Глава города отметил, что сейчас в столице функционируют примерно пять тысяч пищевых предприятий. Многие, выходя на внешние рынки, обращаются за помощью к Московскому экспортному центру. Всего бизнесмены из этой сферы воспользовались услугами МЭЦ свыше 1170 раз.

Кроме того, компании участвуют в зарубежных выставках, реализуют продукцию на иностранных маркетплейсах, а также принимают участие в акселераторах и мероприятиях Московской школы экспортера.

Собянин добавил, что в ближайшем будущем пищевые предприятия представят свою продукцию на экспозиции Made in Moscow в рамках выставки Vietfood & Beverage — Propack во Вьетнаме. Также для компаний открыли прием заявок на участие в бизнес-миссиях с партнерами из Египта, Кувейта, Саудовской Аравии и Бразилии. Подать ее можно по ссылке.

Ранее две новые программы поддержки разработали для московских предпринимателей. Теперь им доступны бонусы для продвижения онлайн-объявлений и бесплатный дизайн при заказе наружной рекламы.