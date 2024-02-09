Москва 09 февраля 2024, 10:58 Московские проекты отметили наградами на международной выставке инноваций Багреева: московские проекты получили награды международной выставки инноваций Freepik

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Проектам Аналитического центра Москвы вручили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мы рады, что проекты, которые мы активно применяем в столице для повышения эффективности многих важных процессов, получают признание и международного экспертного сообщества», — отметила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

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Она уточнила, что золото досталось базе «Единого хранилища данных» (ЕХД) и цифровому механизму формирования закупок в здравоохранении на платформе «Экспертиза». Бронзовой медали удостоили модель прогнозирования платы граждан в информационной аналитической системы ИАС «Тариф».

Проекты, которые презентовали в этом году на выставке, международное сообщество уже признавало лучшими разработками. В частности, базу ЕХД в 2021 году отметили в ООН как одну из новаторских мировых практик, помогающих достичь цели по части развития «Устойчивые города и населенные пункты». ИАС «Тариф» в прошлом году на выставке IPITEX завоевала серебо и специальный приз за создание в системе реестра инфраструктуры регулируемых организаций.

Московская компания также адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ. Предприятие разрабатывает и изготавливает умные устройства для всех сфер жизни.