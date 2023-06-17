Москва 17 июня 2023, 15:41 Московские предприниматели сэкономят на аренде городской недвижимости 6,4 миллиарда благодаря льготам Собянин: арендаторы городских помещений сэкономят 6,4 миллиарда рублей благодаря льготам Сайт мэра и правительства Москвы

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Меры городской поддержки позволят арендаторам сэкономить на аренде городских объектов миллиарды рублей в 2023 году. Программа льготной аренды действует уже десять лет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, город дает преимущество социально ориентированным организациям, арендаторам помещений культурного наследия, образовательным и медицинским центрам.

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«В сумме мы заключили с организациями 1400 договоров на аренду больше 542 тысяч квадратных метров нежилой недвижимости», — уточнил мэр.

По ставке 4,2 тысячи рублей за «квадрат» могут арендовать недвижимость компании социально значимой направленности, а также организации, в которых не менее половины работников имеют инвалидность.

Ставка 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год доступна учреждениям среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, а также медцентрам, стоматологическим клиникам.

Учебные заведения, у которых есть лицензия на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование, могут снимать городские помещения по ставке 1,8 тысячи рублей.

Мэр Собянин заявил об отсутствии в Москве объектов для приватизации.