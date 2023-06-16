Москва 16 июня 2023, 09:57 Московские предприятия заключили контракты с партнерами из 26 дружественных стран Мэр Собянин: за год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами Сайт мэра и правительства Москвы

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Благодаря экспортным программам московские компании нашли новых партнеров на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, СНГ, Латинской Америке, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, Московский экспортный центр в этом году организовал участие местных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции, в Марокко, выезды с бизнес-миссиями в Индию, Азербайджан и Таджикистан. Иностранные партнеры проявляют высокий интерес, в частности, к отечественным разработкам в ИТ, строительстве, косметической и пищевой индустрии, добавил глава города.

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Московские власти заключили соглашение с компанией из Саудовской Аравии о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на 67 миллионов рублей. С партнером из Казахстана договорились о поставке фильтров для воды, сумма этого контракта превысила 85 миллионов рублей. Также поставщикам портативных нейростимуляторов для исследований удалось договориться о сотрудничестве с партнерами из Узбекистана. Производитель удобрений вышел на экспорт в Сербию.

Собянин добавил, что в этом году планируют организовать 15 выставок и 22 бизнес-миссии. Кроме того, при финансовой поддержке МЭЦ московские предприниматели продвигают продукцию на иностранных маркетплейсах, обучаются логистике, оформлению документов. За прошлый год в Московской школе экспортера приобрели новые знания свыше четырех тысяч человек.

Ранее Москва заключила пятилетнее соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами.