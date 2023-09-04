Москва 04 сентября 2023, 08:55 Московские предприятия увеличили производство машиностроения Собянин: московские предприятия нарастили выпуск продукции машиностроения Фото: Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

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Столичным предприятиям удалось увеличить выпуск продукции машиностроения. После затяжной депрессии эта отрасль промышленности достигла настоящего подъема, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Сегодня в Москве работает более 260 предприятий машиностроения, на которых трудятся свыше 11,7 тысячи человек. Предприятия активно развиваются и наращивают выпуск продукции», — уточнил он.

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Глава города отметил, что с начала года выпуск гидравлических и пневматических двигателей, турбин, насосов, компрессоров и других машин общего назначения возрос на 35,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, производство станков, кузнечно-прессового, литейного и другого оборудования для обработки твердых материалов выросло на 91,8%.

По словам Собянина, власти поддержали АО «Лопастные Гидравлические Машины», которое специализируется на производстве систем и насосов для судостроительной, нефтегазоперерабатывающей, атомной и ракетно-космической отраслей промышленности. В прошлом году ему выделили грант на возмещение части затрат на покупку станочного оборудования. Сэкономленные деньги компания направила на дооснащение производства. Это позволило увеличить планируемый объем отгрузок продукции на 8%.

Ранее объем промышленного производства в Москве за полгода увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главным драйвером роста остается повышение объемов выпуска продукции обрабатывающих предприятий города.