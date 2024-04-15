Москва 15 апреля 2024, 09:23 Московские предприятия химической промышленности нарастили производство Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве работают более 260 предприятий химической промышленности. Благодаря мерам поддержки от города такие заводы с каждым годом наращивают производство, закрывая потребности рынка в качественных товарах. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По словам чиновника, химические предприятия столицы выпускают самую разную продукцию: от пакетов до оборудования для экологичных парковок. Власти города предоставляют им всестороннюю поддержку, а также удобную инфраструктуру и доступ к развитым рынкам сбыта. Это позволят отрасли развиваться.

Например, в минувшем году в городе почти в четыре раза вырос объем производства полиэтилена в первичных формах и на 15% — изготовление лакокрасочных материалов. Владислав Овчинский

Одна из таких компания — ТД «Полимир». В прошлом году она увеличила производство упаковочных материалов на 40%. В ассортименте производителей широкая линейка товаров: от мусорных пакетов и грипперов с замками Zip-Loc до многоразовых сумок с пластмассовыми ручками.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам генерального директора ТД «Полимир» Станислава Булгакова, в компании работают более 150 человек. В этом году она продолжает показывать высокие темпы роста.

За первый квартал мы выпустили более полутора тысяч тонн изделий, что на 35% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, а также запустили собственное производство форм из фольги. Станислава Булгакова

Хорошие показатели и у другой столичной компании — «Экопарковка.ру». В первом квартале 2024 года она увеличила производство газонной решетки почти в 2,5 раза. Такая решетка используется при создании экологичных парковок, зеленых пожарных проездов, парковых и пешеходных дорожек. Она пропускает в почву воду, сохраняет естественный дренаж, создает водно-зеленый каркас, позволяя укреплять и одновременно озеленять площадки.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московские власти работают над развитием производства и повышением инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников. В городе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.