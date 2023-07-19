Москва 19 июля 2023, 14:58 Московские парки открыли двери для жителей столицы после непогоды Столичные парки культуры и отдыха и зоопарк открылись для москвичей после ливней Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве парки культуры и отдыха сняли ограничения и открыли свои двери для горожан после непогоды. Об этом сообщила пресс-служба «Мосгорпарка» в своем Telegram-канале.

«Парки культуры и отдыха вновь открыты! С нетерпением ждем гостей и жителей столицы на уютные прогулки», — говорится в сообщении.

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Аналогичное объявление разместили в Telegram-канале Московского зоопарка.

Кроме этого, в пресс-службе Городского хозяйства столицы сообщили, что погодные аномалии отступили.

«На большей части территории города осадки прекратились. Со всем объемом справилась столичная водосточная сеть», — говорится в сообщении.

Бригады и спецтехника «Мосводостока» продолжают дежурство на улицах. По прогнозам синоптиков, до вечера сохранятся порывы ветра до 20 метров в секунду.

Вчера, 18 июля, в Москве всего за час выпало более четверти месячной нормы осадков.