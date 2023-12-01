Москва 01 декабря 2023, 12:51 Московские медики расшифровали около пяти миллионов ЭКГ благодаря ИИ Ракова: в Москве умные алгоритмы помогли врачам расшифровать пять миллионов ЭКГ Сайт мэра и правительства Москвы

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Умные алгоритмы помогли врачам с расшифровкой примерно пяти миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). При анализе применяют цифровые электрокардиографы, установленные во взрослых столичных поликлиниках в 2022 году, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Врачи видят электрокардиограммы в цифровом виде и результат их автоматической расшифровки умными алгоритмами. Специалист может внести необходимые правки в заключение или согласиться с готовым вариантом. Цифровые сервисы помогают точнее и быстрее анализировать исследования», — уточнила она.

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Умные алгоритмы для расшифровки ЭКГ внедрили и в детские поликлиники, оборудованные цифровыми аппаратами. Благодаря этому врачи стали быстрее получать результаты, а также возросла точность описания и постановки диагноза.

Использовать умные алгоритмы позволила интеграция электрокардиографов с единой медицинской информационно-аналитической системой. Теперь пациенты могут получать в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС. ИНФО» цифровые электрокардиограммы и результаты исследования в формате PDF-файла.

В московских больницах увеличение лимфатических узлов на КТ поможет определить искусственный интеллект. Он обозначит место патологии цветом, автоматически замерит нужные показатели для заключения и составит описание.