11 января 2024, 11:00
Московские компании увеличили выпуск лекарств почти в 2,5 раза за пять лет
Собянин: в Москве за пять лет производство лекарств выросло почти в 2,5 раза
С 2019 года в Москве возросло производство лекарственных препаратов примерно в два с половиной раза. В городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, обеспечивающих работой свыше 15 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сейчас на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. В него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают», — отметил он.
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По словам мэра, фармкластер способен удовлетворить спрос на отечественные лекарства от онкологии более чем на 80%.
Глава города добавил, что московские производители также занялись выпуском иммуномодуляторов, вакцин, сывороток, антибиотиков.
Москва также будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Сейчас эксперты изучают 10 лекарств по четырем направлениям.
Лекарства
Сергей Собянин
Москва
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