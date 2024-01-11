Москва 11 января 2024, 11:00 Московские компании увеличили выпуск лекарств почти в 2,5 раза за пять лет Собянин: в Москве за пять лет производство лекарств выросло почти в 2,5 раза Freepik

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С 2019 года в Москве возросло производство лекарственных препаратов примерно в два с половиной раза. В городе функционируют 95 фармацевтических предприятий, обеспечивающих работой свыше 15 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сейчас на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ формируется один из самых мощных в России кластеров по производству современных лекарств. В него входят 11 компаний, восемь заводов уже работают», — отметил он.

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По словам мэра, фармкластер способен удовлетворить спрос на отечественные лекарства от онкологии более чем на 80%.

Глава города добавил, что московские производители также занялись выпуском иммуномодуляторов, вакцин, сывороток, антибиотиков.

Москва также будет регулярно проводить исследования новых онкопрепаратов. Сейчас эксперты изучают 10 лекарств по четырем направлениям.