Москва 07 августа 2023, 10:08 Московские компании увеличили выпуск детских игрушек в 1,5 раза с начала года Мэр Москвы Собянин: выпуск детских игрушек увеличили в 1,5 раза с начала года Сайт мэра и правительства Москвы

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С января по май московские компании превысили показатель прошлого года по выпуску игровой продукции для детей. Они увеличили производительность в 1,5 раза. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«Не раз уже писал об уверенном росте московской промышленности. Еще один хороший пример новой индустриализации — за первые пять месяцев этого года московские компании почти в 1,5 раза увеличили производство детских игр и игрушек», — написал он.

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Собянин отметил, что такая тенденция наблюдается второй год подряд. В столице работает около 60 предприятий, которые занимаются данным направлением. В их числе компании: «Научные развлечения», NexTouch, «Йохо», «Артотойз», «Крукед Клаб» и многие другие.

Мэр добавил, что город оказывает полноценную поддержку бизнесу, в том числе предлагает льготное кредитование и помогает с расширением производства за счет включения в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Ранее сообщили, что список товаров для параллельного импорта расширили в России.