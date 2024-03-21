Москва 21 марта 2024, 18:44 Московские компании стали участниками Международной выставки кабельно-проводниковой продукции

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Столичные предприятия представили свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 19 по 21 марта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Cabex свыше 20 лет собирает на одной площадке российских представителей кабельной отрасли и потенциальных партнеров. В 2024 году участниками выставки стали более 250 компаний из 67 регионов России и дружественных стран.

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«Производством кабельно-проводниковой продукции занимаются более 20 предприятий Москвы. Ее используют в строительстве, в том числе метро, при ремонте и прокладке кабельных линий электроснабжения», — отметил Овчинский.

По его словам, столичные компании активно пользуются поддержкой города, в том числе налоговыми льготами, субсидиями, займами и помощью с выходом на экспорт. На выставке предприятия представили новейшие разработки, включая кабели, электромонтажное оборудование и другую продукцию, сообщил министр правительства Москвы.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичная компания со статусом промышленного комплекса «Спецкабель» презентовала кабели для работы при напряжении до 1000 вольт, продукцию, подходящую для использования в экстремальных условиях, а также кабели повышенной гибкости, применяемые в робототехнике и подвижных устройствах. Количество разработок предприятия растет с каждым годом и помогает решать вопросы импортозамещения.

«Среди инновационных решений, которые мы представим на выставке, будут также универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности», — сообщил президент — генеральный конструктор группы компаний Андрей Лобанов.

Помимо этого, в рамках Cabex предприятие показало оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки, востребованные в телекоммуникационных сетях и системах безопасности.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Группа «ПОЛИПЛАСТИК» представила на мероприятии новые огнестойкие трубы для прокладки и защиты кабеля. Продукция с желтой структурированной стенкой отличается улучшенными прочностными показателями, которых удалось достичь с помощью специальной рецептурной композиции полимерного сырья и оптимизированного профиля стенки. В число разработок предприятия также вошли гофрированные трубы с огнестойким внутренним слоем и возможностью определения места повреждения.

«Наши новые изделия можно применять для наземной прокладки, в том числе через мосты и эстакады», — отметил главный специалист управления приоритетных проектов компании Александр Пересадько.

По его словам, продукция предприятия позволяет создавать надежные и долговечные линейные объекты в сфере электроснабжения оперативно и с минимальными расходами на монтаж.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — центр российской промышленности и город с развитым производством. В столице работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний с общей численностью персонала 725 тысяч сотрудников. Каждый год в Москве открывают 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают разнообразную продукцию и активно внедряют инновации.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице реализуют комплекс мер с целью развивать производство и повышать инвестиционную привлекательность города для отечественных промышленников. В Москве создали комфортные условия для развития как малых и средних, так и крупных предприятий. Столичным предпринимателям предлагают более 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также доступен ряд антикризисных инструментов.

Выйти на зарубежные поставки компаниям помогают в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».