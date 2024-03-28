Москва 28 марта 2024, 10:28 Московские компании стали победителями конкурса отечественных брендов «Знай наших» Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Почти 20 столичных компаний победили в конкурсе российских брендов «Знай наших». Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Конкурс организовали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс». Мероприятие проводят, чтобы стимулировать развитие перспективных отечественных брендов.

Реклама

Победителей конкурса поддержат в продвижении на маркетплейсах и медиа, предоставят членство в бизнес-объединениях. А сотрудникам дадут доступ к образовательным программам и бесплатному участию в крупных мероприятиях.

Конкурс провели сразу в нескольких номинациях: «Высокие технологии», «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив» и «ИТ».

В этом году 19 столичных компаний признали победителями конкурса: три в пяти основных номинациях и 16 — в специальных. Среди них производители одежды и тканей, продуктов питания, косметики, ИТ-решений и интерактивного оборудования. Владислав Овчинский министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики

Он отметил, что столичная промышленность — движущая сила экономики и центр российский индустрии. Городские заводы каждый день вносят весомый вклад в развитие технологической независимости страны.

Одним из победителей конкурса в номинации «Потребительские товары» стала московская компания «Профит Хаус». Предприятие выпускает пластиковые экологичные товары для дома под брендом IDILAND. В ассортименте компании присутствуют более тысячи видов изделий из переработанных материалов, в том числе емкости для хранения и цветочные горшки. Каждый год товарная линейка бренда расширяется на 150 новых позиций.

В номинации «Наше наследие» победу одержала торгово-производственная компания «Южный Урал», которая под брендом Mother Russia выпускает одежду с принтами по тематике русской культуры и истории. По итогам прошлого года предприятие нарастило производство в три раза.

Пресс-служба АСИ

Победителем в специальной номинации «Высокие технологии» оказалась компания BM GROUP «Фабрика инноваций». Предприятие разрабатывает интерактивное оборудование, такое как мультимедийные доски и интерактивные табло. Устройства компании используют в образовательных и социальных учреждениях, магазинах и других общественных местах.

В декабре прошлого года предприятие поставило свыше 130 интерактивных панелей для Первого московского образовательного комплекса. Сенсорными экранами можно управлять с помощью стилуса и касания руки.

Само устройство, по сути, представляет собой огромный компьютер с рабочим столом, папками и всем, что мы привыкли видеть на своем компьютере. Владимир Буйвидис генеральный директор компании BM GROUP «Фабрика инноваций»

Устройства оснащены собственным программным обеспечением. В год предприятие выпускает до 20 тысяч таких устройств, добавил Буйвидис.