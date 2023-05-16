Москва 16 мая 2023, 16:07 Московские компании получат более 150 миллионов рублей грантовой поддержки Мэр Москвы Собянин: первые 46 компаний получат гранты на покупку оборудования РИА «Новости»

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Власти выдадут столичным предпринимателям многомиллионные гранты на развитие проектов и компенсацию затрат. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первые 46 предприятий в 2023 году получат более 150 миллионов рублей на закупку и лизинг оборудования, а также на выплаты процентов по кредитам.

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«Возместить можно 50% расходов на отечественное оборудование и 35% стоимости импортного на сумму до 30 миллионов рублей», — отметил Собянин.

Так, господдержку окажут производителям оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и в других отраслях.

Среди получателей заявлены: «ИТ компания Д-Системс», которая занимается автоматизацией работы электрических сетей в городах и на транспорте, на производственных и промышленных объектах; «АВЕА Технолоджи» — ее сотрудники производят приспособления, с помощью которых устанавливают и закрепляют детали внутри металлообрабатывающих станков; «КОМПРЕССОРТЕХ» — изготавливает компоненты для компрессорной техники, используемые на производствах нефтеперерабатывающей, химической и пищевой промышленности.

В 2022 году гранты выдали 447 предприятиям на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. Желающие поучаствовать в программе поддержки могут подать заявку на сайте до 19 мая.

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