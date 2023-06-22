Москва 22 июня 2023, 19:06 Московские коммунальщики подготовились к грозе в столице Заммэра Москвы Бирюков: коммунальщики подготовились к ожидающимся ливням и грозе в столице РИА «Новости»

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Городские службы столицы перешли в режим повышенной готовности из-за ожидающихся гроз, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, грозы и ливни придут в столицу в пятницу, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Он предупредил, что в некоторых районах может выпасть до 25 миллиметров осадков. Это более трети месячной нормы июня.

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Бирюков заверил, что городские службы подготовились к ликвидации последствий непогоды. Круглосуточно дежурить будут более полутора тысяч аварийных бригад. Сотрудники ЖКХ проверят системы водоотведения и разместят спецтехнику в местах возможного скопления воды.

Ранее жителей центральных районов России предупредили о заморозках.