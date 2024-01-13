Москва 13 января 2024, 09:03 Московские коммунальщики подготовились к 30-градусным морозам Городские службы Москвы привели в готовность из-за морозов в -30 градусов Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Москва окажется во власти крепких морозов в субботу. По этой причине коммунальщиков перевели на усиленный режим работы, сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства.

«Согласно экстренному предупреждению метеорологов, в ночь на субботу, 13 января, и в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до -30 градусов. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», — отметил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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Он уточнил, что особое внимание уделили работе систем жизнеобеспечения. Сотрудники диспетчерских служб и аварийные бригады перевели на круглосуточное дежурство. Подготовили источники аварийного энергоснабжения.

Бирюков добавил, что в системе отопления включили максимальную температуру.

Москвичей попросили меньше находиться на улице в морозы. Представители МЧС призвали внимательно отнестись к выбору одежды утром: следует защитить уши, щеки и нос, а также не оголять пальцы и щиколотки. Важно обратить внимание на то, чтобы одежда была сухой.