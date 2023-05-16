Москва 16 мая 2023, 10:01 Московские IT-компании вышли на новый уровень Депутат МГД Головченко: московские IТ-компании начали экспортировать оборудование за рубеж РИА «Новости»

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Уже более 500 столичных IТ-компаний продвинули свои продукты на зарубежные рынки. В этом им помогает Московский экспортный центр (МЭЦ). Такое заявление председателя комиссии столичного парламента по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерия Головченко процитировали на АГН «Москва».

«МЭЦ работает по системе „одного окна“: достаточно зайти на сайт центра или позвонить по телефону линии поддержки экспортеров и получить нужные подсказки, помощь», — пояснил он.

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Головченко добавил, что в центре большое внимание уделяют и нетворкингу. В Москве проводят встречи и форумы, на которых предприниматели находят единомышленников, партнеров и даже сотрудников.

IТ — это постоянно растущая сфера. Столичные разработки позволяют решать самые насущные задачи: искусственный интеллект позволяет найти завышения в медицинских счетах, рассчитывать ущерб, помогают проводить онлайн-экзамены без обманов и списываний, вести трансляции и обрабатывать видео. Поэтому поддержка начинающих предпринимателей важна и необходима, подчеркнул эксперт.

Ранее глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал о разработке столичной компанией метода контроля потребления тепла датчиком температуры наружного воздуха.