Москва 17 июня 2023, 10:46 Московские ИТ-компании смогут выйти на зарубежные рынки благодаря акселерационной программе Московским ИТ-компаниям помогут выйти на рынки стран Азии, Африки и Латинской Америки Сайт мэра и правительства Москвы

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Стартовал набор предпринимателей на второй поток экспортного акселератора GoGlobal для ИТ-компаний. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Московские компании, разрабатывающие сервисы и компьютерные программы, смогут до 23 июня подать заявку на участие в экспортном акселераторе GoGlobal. Для этого общества с ограниченной ответственностью и индивидуальные предприниматели из ИТ-отрасли должны быть зарегистрированы не менее шести месяцев назад, а также не иметь бюджетных задолженностей. Московские власти оплатят 85% стоимости участия.

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«Двадцать компаний, отобранных в мае, приступили к программе и проверяют международный спрос на свой продукт. Акселератор рассчитан как на опытных экспортеров, так и на тех, кто только планирует выходить на международный рынок», — уточнили в правительстве.

Технологические компании получат поддержку в разработке и реализации стратегии по развитию за границей. Обучение рассчитано на три месяца. Программу адаптируют в соответствии с потребностями каждой команды, учитывая продукт и задачи.

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