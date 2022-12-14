14 декабря 2022, 11:43
Московские IT-компании на треть повысили оборот за 2022 год
Министр правительства Москвы и руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что столичным IT-компаниям удалось в период с января по октябрь текущего года увеличить свои обороты на треть, достигнув цифры в два триллиона рублей. Об этом написала «Москва.ру».
По ее словам, более 75% оборота IT-компаний предполагает разработку компьютерного и программного обеспечения, а также консультационные услуги.
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Примерно четверть объемов продаж происходят за счет компании, функционирующей в области информационных технологий.
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