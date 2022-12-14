Московские IT-компании на треть повысили оборот за 2022 год

Министр правительства Москвы и руководитель городского департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что столичным IT-компаниям удалось в период с января по октябрь текущего года увеличить свои обороты на треть, достигнув цифры в два триллиона рублей. Об этом написала «Москва.ру».