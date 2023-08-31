Москва 31 августа 2023, 13:56 Московские инвесторы начали возводить более 50 соцобъектов с начала года Бирюков: инвесторы начали возводить более 50 соцобъектов в Москве с начала года Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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Порядка полусотни новых социальных объектов с начала этого года начали создавать в Москве силами инвесторов. О темпах строительства рассказал на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы заммэра Москвы Петр Бирюков.

Как пояснил заместитель мэра, за год девелоперы стали более чем в два с половиной раза больше вкладываться в социальные объекты, чем в тот же период прошлого года. Большую роль в этом процессе сыграли меры поддержки бизнеса городскими властями в эпоху беспрецедентного санкционного давления.

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«В Москве продолжается активное строительство объектов социального назначения, в том числе и за счет инвесторов. Только с начала этого года девелоперам были выданы разрешения на возведение 38 школ и детских садов, шести спортивных, шести лечебно-оздоровительных и трех культурно-просветительских сооружений», — рассказал Бирюков.

Больше всего соцобъектов строится силами инвесторов в ТиНАО. Там оформили уже 15 документов на социальные объекты общей площадью 215,7 тысячи «квадратов».

Ранее на сайте мэра Москвы рассказали о передаче инвестору здания в районе Соколиная Гора для создания гостиницы по программе «1 рубль за квадратный метр в год».