Москва 26 декабря 2023, 11:16 Московские ИИ-решения стали чаще использовать медучреждения Ямала Ракова: московские нейросети изучили 30% лучевых исследований пациентов из ЯНАО Freepik

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При помощи столичных нейросетей медики обработали свыше 60 тысяч лучевых исследований пациентов поликлиник и стационаров Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на заявление заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«За год почти в три раза выросло количество использующих московские нейросети медучреждений Ямала, и сегодня врачи 14 медицинских организаций региона пользуются умными алгоритмами при описании медицинских изображений», — уточнила она.

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Ракова подчеркнула, что в следующем году совместная работа Москвы с ЯНАО продолжится. Столичные специалисты будут изучать исследования из медучреждений ЯНАО. Город предложит для анализа качественные сервисы, которые позволят выявлять сразу несколько патологий в одной анатомической зоне.

Заммэра добавила, что благодаря этому сотрудничеству возможности лучевой диагностики ЯНАО станут шире.

Ямальские врачи получили доступ к московским нейросетям в конце 2022 года на платформе HUB Telemed, которую создал Центр диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы.

Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе ИИ в сфере медицины за год. Особое внимание уделяют безопасности решений, которые используют при работе с данными пациентов столицы.