Московские хирурги ГКОБ № 1 провели более 14,5 тысячи операций в 2022 году

Более 14,5 тысячи операций провели в московской городской онкобольнице № 1 в 2022 году

За прошлый год медикам удалось выполнить больше 14,5 тысячи операций в городской онкологической больнице № 1. Такой показатель стал рекордным среди профильных стационаров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Увеличение количества операций стало результатом устойчивого роста выявления онколозаболеваний на ранней стадии. Таких результатов удалось добиться благодаря активности горожан, которые проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, а также благодаря эффективной работе эндоскопических центров.