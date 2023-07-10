10 июля 2023, 10:21
Московские хирурги ГКОБ № 1 провели более 14,5 тысячи операций в 2022 году
Более 14,5 тысячи операций провели в московской городской онкобольнице № 1 в 2022 году
За прошлый год медикам удалось выполнить больше 14,5 тысячи операций в городской онкологической больнице № 1. Такой показатель стал рекордным среди профильных стационаров. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Увеличение количества операций стало результатом устойчивого роста выявления онколозаболеваний на ранней стадии. Таких результатов удалось добиться благодаря активности горожан, которые проходят профилактические осмотры и диспансеризацию, а также благодаря эффективной работе эндоскопических центров.
Сегодня по объемам специализированного хирургического лечения ГКОБ № 1 — лидер среди якорных онкологических стационаров Москвы. Это стало возможным благодаря внедрению в столице нового стандарта, который позволил сформировать мощную базу для лечения злокачественных образований.
Всеволод Галкин
Главный врач ГКОБ № 1
По словам главного врача ГКОБ № 1 Всеволода Галкина, медики расширили спектр оказания онкопомощи не только в хирургии, но и в лекарственной терапии. Кроме того, значительно возросли диагностические мощности клиники. Благодаря современному оборудованию специалисты могут проводить более 32 тысяч различных исследований каждый месяц.
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Врачи
Москва 2023
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