Москва 29 ноября 2023, 11:12 Московские газовики завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке в Китае Собянин: газовики из Москвы завоевали три золотых медали на чемпионате по сварке Сайт мэра и правительства Москвы

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В Китае в городе Хух-Хото прошел международный чемпионат по сварке «Кубок дуги — 2023». На нем работники газовой отрасли из Москвы трижды взяли золотые медали, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В составе сборной России наши специалисты соревновались с 343 конкурсантами из Китая, Индии, Монголии, Беларуси, Кот-д’Ивуара и Болгарии», — уточнил он.

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Глава города добавил, что в номинации «Механизированная полуавтоматическая сварка» победу одержал электрогазосварщик Дмитрий Панчу. В направлении «Газовая сварка» первое место завоевал сварщик Станислав Демидов. В номинации «Виртуальная сварка» золото вручили ведущему инженеру Константину Константинову.

Столичные специалисты и раньше возвращались домой с наградами с мирового первенства.

«Все это еще раз подтверждает их высокую профессиональную квалификацию, а значит, и надежность газотранспортной системы столицы», — заключил мэр.

Газовое хозяйство Москвы отметило свое 158-летие. Собянин подчеркнул, что профессионализм и слаженная работа специалистов этой сферы обеспечивают в домах горожан тепло, светло и уют.