Москва 04 января 2024, 17:00 Московские энергетики вернули свет в дома на северо-востоке города «Россети»: энергоснабжение домов на северо-востоке Москвы восстановили РИА «Новости»

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Энергоснабжение обесточенных домов на северо-востоке Москвы после пожара на подстанции в Отрадном восстановили. Об этом со ссылкой на компанию «МЭС Центр» (входит в «Россети») сообщило РИА «Новости».

В организации заявили, что поставки энергоснабжения потребителей возобновили в нескольких кварталах Северо-Восточного административного округа Москвы после технологического нарушения на подстанции. В пресс-службе особо отметили, что аварийно-восстановительные работы пока продолжаются.

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Подачу электричества в большую часть домов на время ремонта восстановили по резервным каналам в течение полутора часов после аварии.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства заявил, что пожар на подстанции привел к отключению тепловых пунктов. Без отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

«Несколько трансформаторных подстанций включились по автоматической системе, по другим подключены передвижные дизель-генераторы, идет сейчас наладка систем отопления. На данном этапе практически все жилые и нежилые помещения подключены к отоплению», — привело слова Бирюкова агентство «Москва».

Заместитель мэра добавил, что власти города выделили около 100 дополнительных дизельных генераторов, чтобы обеспечить работу резервной системы отопления до завершения работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин после отключения ряда домов от электричества и отопления объявил о создании оперативного штаба для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации. Он подчеркнул, что жители, которых коснулась авария, получили всю необходимую помощь.