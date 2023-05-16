16 мая 2023, 08:37
Московские экскурсоводы и гиды смогут подать онлайн-заявку на профессиональный экзамен
Власти Москвы сообщили о возможности для гидов в онлайн-режиме подать заявку на аттестацию
Столичные проводники теперь смогут подать заявление на сдачу экзамена для подтверждения квалификации на mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
После пройденной экзаменации специалисты получат знак в подтверждение их высокой квалификации, а также аттестат.
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«Важно, что профессиональное сообщество поддерживает введение аттестации и считает эту инициативу значимой для развития отрасли, в которой они трудятся. А благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом», — отметила начальник управления туризма Комитета по туризму Ирина Шилкина.
В Москве сегодня работают свыше 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. По закону они обязаны подтверждать знания по истории, географии, экономике, а также разбираться в нормативно-правовых актах в сфере туризма и экскурсионного дела.
Подать заявление на сайте mos.ru можно только при наличии полной учетной записи. Экзамен у гидов примет аттестационная комиссия.
Специалистам выдадут электронный или бумажный аттестат. Документ актуален в течение пяти лет.
Представители Мостуризма передадут данные об аттестованных специалистах в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Ранее ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее».
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