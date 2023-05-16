Москва 16 мая 2023, 08:37 Московские экскурсоводы и гиды смогут подать онлайн-заявку на профессиональный экзамен Власти Москвы сообщили о возможности для гидов в онлайн-режиме подать заявку на аттестацию РИА «Новости»

Читать 360tv в

Столичные проводники теперь смогут подать заявление на сдачу экзамена для подтверждения квалификации на mos.ru. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

После пройденной экзаменации специалисты получат знак в подтверждение их высокой квалификации, а также аттестат.

Реклама

«Важно, что профессиональное сообщество поддерживает введение аттестации и считает эту инициативу значимой для развития отрасли, в которой они трудятся. А благодаря появлению новой услуги на портале mos.ru пройти аттестацию можно удобным для специалистов способом», — отметила начальник управления туризма Комитета по туризму Ирина Шилкина.

В Москве сегодня работают свыше 3,7 тысячи экскурсоводов и гидов-переводчиков. По закону они обязаны подтверждать знания по истории, географии, экономике, а также разбираться в нормативно-правовых актах в сфере туризма и экскурсионного дела.

Подать заявление на сайте mos.ru можно только при наличии полной учетной записи. Экзамен у гидов примет аттестационная комиссия.

Специалистам выдадут электронный или бумажный аттестат. Документ актуален в течение пяти лет.

Представители Мостуризма передадут данные об аттестованных специалистах в единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Ранее ВДНХ пригласила москвичей на мероприятия акции «Ночь в музее».