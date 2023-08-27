Москва 27 августа 2023, 16:54 Московские библиотеки проведут акцию «Первоклассный читатель» Акция «Первоклассный читатель» пройдет в библиотеках Москвы с 1 по 30 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В библиотеках с 1 сентября стартует акция «Первоклассный читатель». Она будет проходить в течение всего месяца, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В мероприятии смогут принять участие первоклассники, их родители и учителя. На странице акции «Первоклассный читатель» опубликованы списки литературы, которую рекомендовали к прочтению специалисты Центральной городской детской библиотеки имени Гайдара.

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В частности, первоклассникам посоветовали ознакомиться с книгами о важности умения читать. Среди них — «Самый классный день» Александра Хвороста, это история о двух мальчиках, которые познакомились и подружились 1 сентября. Также в списке есть книга «Лети, стрекоза» автора Тима Собакина.

Для родителей подготовили книги о подготовке ребенка к школе, а также издания по психологии и воспитанию. Например, «Первоклассный первоклассник. Книга для родителей будущих первоклассников», «Детское чтение без принуждения: как привить любовь к чтению», «Рожденный читать. Как подружить ребенка с книгой» Буга Джейсона.

На сайте разместили читательский дневник и расписание. Пользователи смогут скачать их, а после заполнить отзывами о книгах.

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