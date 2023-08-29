Москва 29 августа 2023, 09:20 Московские аэропорты возобновили работу после приостановки полетов РИА «Новости»: аэропорты Внуково и Домодедово заработали в штатном режиме Unsplash

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Аэропорты Москвы после ограничений, введенных рано утром во вторник, возобновили работу в стандартном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы аэропортов Внуково и Домодедово.

Несмотря на отсутствие во вторник сообщений об атаках беспилотников в Московском регионе, столичные воздушные гавани ограничили работу, однако затем вернулись к обычному распорядку. Как пояснили в пресс-службе Внуково, ограничения на полеты ввели в 3:51 по Москве.

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«С 04:18 по согласованию с районным центром организации воздушного движения аэропорт Внуково работает на вылет и прилет с интервалом и векторением. С 06:02 ограничения на полеты сняты. Аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», — заявили в аэропорту.

Представитель аэропорта Домодедово рассказал журналистам, что ограничения утром во вторник действовали с 3:49 до 6:01 часов утра. Сейчас все рейсы принимаются и отправляются в штатном режиме.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении двух беспилотников самолетного типа над Тульской областью — вражеские БПЛА сбили силами ПВО.