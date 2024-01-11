Москва 11 января 2024, 09:09 Московские аэропорты продолжили работу в штатном режиме на фоне снегопада Aleksander Polyakov/Global Look Press

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Аэропорты «Шереметьево» и «Жуковский» в Москве приготовились к снегопаду. Воздушные гавани будут работать в штатном режиме на фоне непогоды, сообщило РИА «Новости».

«Аэропорты „Шереметьево“ и „Жуковский“ работают штатно на фоне снегопада», — отметили в агентстве.

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В среду вечером синоптики предупредили жителей Москвы о сильном снегопаде в ночь на 11 января.

Представители аэропорта «Жуковский» сообщили РИА «Новости», что сейчас авиагавань работает в штатном режиме. Прибытия и отправления рейсов проходят по расписанию. В «Шереметьево» также уточнили, что аэропорт работает штатно. Рейсы по расписанию.

«Желтый» уровень погодной опасности накануне ввели в Москве и области. По данным синоптиков, до 21:00 четверга в столице будет сильный ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Кроме того, жителей предупредили о сильном снеге.