Москва 04 августа 2023, 08:38 Московская жара в пятницу может побить рекорд июля Синоптик Леус: жара в пятницу в Москве может преодолеть рекорд июля Сайт мэра и правительства Москвы

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Жара в Москве идет на рекорд, в пятницу 4 августа метеорологи прогнозируют потепление до 30 градусов. Об этом метеоролог Михаил Леус предупредил в своем Telegram-канале.

Предыдущий тепловой рекорд этого лета в Москве зафиксировали 6 июля, когда воздух прогрелся до 29,1 градуса. Сегодня из-за усиливающегося антициклона с юго-запада жара может оказаться даже сильнее, несмотря на переменную облачность.

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Как заявил Леус, в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах от 28 до 30 градусов, по области ждут жару в 26-31 градус. Ветер юго-западный, скорость его составит от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление слабо начнет расти, дойдя до 746 миллиметров ртутного столба.

По прогнозу метеоролога, в субботу Москву ждет погода без осадков и температура до 29-31 градуса тепла.

Ранее врач-кардиолог Татьяна Оюнарова предупредила об опасности жаркой погоды для людей, склонных к гипертонии, так как повышение температуры нагружает сердечно-сосудистую систему.