Москва 14 июля 2023, 09:18 «Московская техническая школа» подготовит кадры по востребованным технологическим направлениям Собянин: более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года Сайт мэра и правительства Москвы

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В «Московской технической школе» больше всего востребованны курсы «Машинное обучение», «Аддитивные технологии» и «Теоретические основы фотоники». В этом году откроют еще два новых направления, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Новая индустриализация — это новые инженерные кадры, на дефицит которых ссылается большинство руководителей производств», — отметил он.

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Глава города уточнил, что для решения этой задачи два года назад при содействии ведущих технических вузов и компаний создали спецпроект «Московская техническая школа». Он нацелен на подготовку инженерных кадров по самым востребованным технологическим направлениям. Работники всех промышленных столичных компаний могут пройти обучение, а власти возместят 95% затрат на него.

Собянин добавил, что проект вызвал большой отклик: за 2,5 года больше 1200 сотрудников промпредприятий получили новые знания в МШТ. На курсах профессора и доктора наук используют передовое учебное и исследовательское оборудование, используя также интерактивные формы обучения.

В этом году обучающую программу расширят по двум направлениям — «Химические технологии в производстве» и «Новые производственные технологии». Для участия в проекте предприятию нужно подать заявку на сайте школы.

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