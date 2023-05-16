Москва 16 мая 2023, 16:39 «Московская техническая школа» начнет обучать робототехнике и сенсорике Ефимов: в «Московской технической школе» открыли направление робототехники и сенсорики Фото: freepik.com

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Новый обучающий курс появился в «Московской технической школе». Теперь руководители предприятий и их сотрудники смогут повысить квалификацию на занятиях по робототехнике и сенсорике, сообщили на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на его зама по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Проект «Московская техническая школа» (МТШ) расширил область обучения, внедрив новое направление подготовки — «Робототехника и сенсорика». Всего доступно шесть курсов повышения квалификации.

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Благодаря этому направлению инженеры изучат методы работы с новыми производственными технологиями.

«Мы уверены, что новое направление „Московской технической школы“ позволит подготавливать конкурентоспособных инженеров в области робототехники и сенсорики», — отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Для руководства предприятий московская компания «Технорэд» разработала курс «Управление процессами роботизации промышленного предприятия». На занятиях слушатели узнают о способах применения промышленных роботов и методах их внедрения.

Кроме того, курс поможет усовершенствовать, систематизировать профессиональные знания, умения и навыки специалистов.

В программе заложено 36 академических часов, она состоит из теории и практики. Освоив программу, каждый участник станет экспертом в промышленной роботизации. Цель проекта — повышение производительности.

Чтобы присоединиться к «Московской технической школе», предприятию нужно подать заявку на сайте.

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