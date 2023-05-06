Москва 06 мая 2023, 19:07 Московская молодежь будет участвовать в акциях, приуроченных ко Дню Победы Молодежь в столице примет участие в акциях в связи с годовщиной Победы в ВОВ РИА «Новости»

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В столице в четвертый раз состоится акция «Цветы Победы» 8 мая. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на главу проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргариту Савинкину.

Москвичей и гостей столицы приглашают 8 мая в 12 часов возложить цветы к 20 известным памятникам и монументам в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Места возложений выбрали ветераны.

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В акции будут участвовать активисты проектного офиса «Молодежь Москвы», молодежного сообщества «SТОлица», а также представители некоммерческих молодежных организаций, в том числе Российских студенческих отрядов и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Воспитание молодежи в ключе уважения подвигов предков и сохранения исторической памяти является важной целью нашей работы. Каждый год к акции „Цветы Победы“ присоединяется все больше неравнодушных москвичей», — отметила Савинкина.

Прийти на акцию могут все желающие — к памятнику 7-й Бауманской дивизии народного ополчения, памятнику Зое и Александру Космодемьянским, памятнику маршалу Константину Рокоссовскому, обелиску «Москва — город-герой», памятнику ополченцам Пролетарского района, монументу «Вечная слава работникам 1-го ГПЗ, погибшим в годы Великой Отечественной войны», памятнику народным ополченцам Москвы и других мемориалов.

Участникам нужно будет опубликовать фото или видеоролик с возложением цветов к мемориалу в соцсетях и поставить хештег #ЦветыПобеды.

В публикации необходимо рассказать коротко о подвиге ветерана и тех людей, в память о которых возложены цветы.