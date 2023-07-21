Москва 21 июля 2023, 19:50 Московская косметическая компания раскрыла секрет роста производительности Московская компания «БИГ» увеличила выпуск товаров на 45% благодаря нацпроекту Сайт мэра и правительства Москвы

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Московский производитель косметики «БИГ» сумел почти наполовину нарастить выпуск товаров благодаря нацпроекту «Производительность труда». Об этом рассказали на сайте мэра столицы.

Эксперты регионального центра компетенций Москвы вместе с рабочей группой самого предприятия в течение полугода выясняли, какие факторы снижают производительность компании. В итоге им удалось изменить состав самого ходового товара «БИГ» — краски для волос, — существенно замедлив окисление и сократив потери продукции на 86 процентов.

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Также на производстве оптимизировали рабочие места, ускорили процесс печати и исключили простои.

«В результате за шесть месяцев компании удалось увеличить выпуск продукции на 45 процентов — с 268 до 387 упаковок краски на сотрудника линии в час и сократить время производства одной партии на 52 процента — с 137 до 66 часов. Общий экономический эффект компании от участия в нацпроекте составил более 40 миллионов рублей», — отметили на сайте мэра.

Национальный проект «Производительность труда» — один из способов государственной поддержки бизнеса. Он помогает увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки, не допуская дополнительных затрат. В Москве нацпроект работает с прошлого года.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о программе льготного инвестиционного кредитования, которая позволяет предпринимателям получить до трех миллиардов рублей на строительство, или реконструкцию цехов, или закупку нового оборудования.