Московская корпорация выпустила инновационные зарядные станции для электромобилей | 360°

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Московская корпорация выпустила инновационные зарядные станции для электромобилей

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Московская корпорация «Сага» создала инновационные зарядные станции, которые позволяют заряжать электромобили в разных климатических условиях. Они предназначены как для частного, так и для коммерческого использования, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Он обратил внимание, что в современных городах зарядные станции становятся обязательным элементом инфраструктуры в силу роста значимости и популярности электротранспорта.

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Новые модели зарядных станций, которые создала корпорация «Сага», доступны в напольном и настенном исполнении. Зарядка в среднем занимает от двух до пяти часов. Овчинский отметил, что в станциях также предусмотрели возможность управления процессом питания электромобиля с помощью мобильного приложения.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Такие технологии позволят полностью заместить иностранных производителей, так как у зарядных станций высокая доля использования российских комплектующих», — подчеркнул Овчинский.

По его данным, в ближайшее время корпорация «Сага» планирует выпустить около 500 станций для электромобилей. Гендиректор компании-производителя Андрей Жолобов отметил, что станции хорошо вписываются в архитектуру Москвы, благодаря современному дизайну.

«За последнее время их модельный ряд был дополнен станциями с информационно-рекламными дисплеями и возможностью воспроизведения аудиоконтента», — уточнил он.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Жолобов добавил, что корпорация старается идти в ногу со временем, быть на одной волне со своими заказчиками и готова адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Новые зарядные станции выпускаются в антивандальном корпусе. Кроме того, они легко интегрируются с российскими операторами зарядной инфраструктуры. У этих устройств есть многорежимной световой индикацией для удобства получения информации о текущем статусе зарядки электромобиля.

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