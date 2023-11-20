Москва 20 ноября 2023, 11:34 Московская компания запланировала нарастить выпуск косметики на 40% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Столичный производитель косметики Teana расширил ассортимент новой линейкой средств, благодаря которой планирует повысить объемы выпуска продукции на 40%. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в столице работает более 30 предприятий, производящих косметику, парфюмерию и средства для макияжа.

Реклама

«Компании активно развиваются, наращивают объемы производства, а также расширяют ассортимент и разрабатывают современную продукцию», — отметил Овчинский.

Бренд Teana выпускает свыше 150 видов продукции по уходу за кожей лица и тела. В ассортимент входят пилинги, кремы, маски, тоники, сыворотки и другие товары.

В новую линейку московская компания включила продукцию на основе пептидов и метиленового синего — вещества, применяемого в дерматологии для лечения воспалений кожи. В серии представили три продукта: эссенцию-тоник, сыворотку и крем-актив.

«Открытие новых свойств уже известных ингредиентов и адаптация продуктов с учетом этих знаний — один из ключевых драйверов косметического рынка», — обратил внимание основатель бренда Дмитрий Стофорандов.

Столичный производитель активно сотрудничает с регионами и поставляет продукцию на заграничные рынки, в том числе во Вьетнам, Кувейт и Казахстан. Товары бренда представлены в крупнейших парфюмерно-косметических сетях и на маркетплейсах.

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Эти компании выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Комфортные условия, созданные в Москве, позволяют развиваться крупному, среднему и малому бизнесу. Благодаря размещению промплощадок в столице инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также к системной поддержке города. Сейчас предприятиям доступно более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, компаниям предлагают ряд антикризисных инструментов.

Предприниматели могут получить поддержку и на цифровой платформе «Мой экспорт», работающей в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». На этой площадке, например, предоставляют консультации экспертов и аналитику, оказывают помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах. Также на платформе можно пройти онлайн-обучение.