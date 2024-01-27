Москва 27 января 2024, 09:24 Московская компания за 2023 год увеличила производство ленточных пил на 70% Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания по производству ленточных и дисковых пил за 2023 год на 70% нарастила выпуск продукции. Столичные предприятия постоянно развиваются и масштабируются, отметил министр правительства и руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Столичная компания, разрабатывающая и производящая ленточные пилы, увеличила выпуск продукции на 70% за 2023 год. Это стало возможно в том числе благодаря началу экспорта в Белоруссию и повышенному спросу на разработки отечественных производителей», — рассказал Овчинский.

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Предприятие «Ленточные пилы» специализируется на выпуске ленточных и дисковых пил, которые производят из быстрорежущих и твердых сплавов, предназначенных для работы по металлу. Продукцию используют для разделки мяса и рыбы. Компания производит три вида ленточных и два вида дисковых пил.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Генеральный директор предприятия Юрий Шурин рассказал, что компания выпускает высококачественную продукцию.

«Благодаря локализации производства в Москве мы можем быстро доставлять товар и оперативно договариваться о поставках инструмента и оборудования», — отметил Шурин.

Московские компании могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, существуют также антикризисные программы.